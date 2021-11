Zwaargewonde man bij ziekenhuis in Eindhoven was waarschijnlijk betrokken bij misdrijf in Duitsland

De man was waarschijnlijk betrokken bij een misdrijf in Duitsland, denkt de politie nu. Samen met de Duitse recherche kijkt de Nederlandse politie wie hij is en wat er mogelijk gebeurd is. Het gaat in elk geval om een jongeman. Artsen hebben zich direct om hem bekommerd. Hij ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en zijn identiteit is nog onbekend.