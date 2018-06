Zwaargewonde na steekpartij in azc Middelburg

Volgens een ooggetuige is de politie met schilden het azc ingegaan. Ook is er een traumahelikopter geland op het terrein en een ambulance ter plaatse. Het slachtoffer werd uiteindelijk per ambulance met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Rond 19.30 hebben agenten op de Stromenweg een man aangehouden die mogelijk betrokken zou zijn geweest bij het incident.

Overlast

Vorig week werd bekend dat een kleine wisselende groep asielzoekers voor overlast zorgt in Middelburg. Het gaat vooral om mensen die uit zogenoemde veilige landen uit Noord-Afrika komen.



Met het opleggen van gebiedsverboden treedt burgemeester Harald Bergmann op tegen die vluchtelingen die buiten het asielzoekerscentrum voor overlast zorgen. In 2017 deed hij dat negen keer zodat ze of één of drie maanden niet in het centrum van Middelburg mochten komen. Het gaat om asielzoekers die horecapersoneel of agenten bedreigden, winkeldiefstallen pleegden of vrouwen lastig vielen.