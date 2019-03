Zwanenburgbaan Schiphol zes weken dicht voor groot onderhoud

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal met name de Buitenveldertbaan vaker worden gebruikt. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat ‘s nachts de Aalsmeerbaan wordt gebruikt. Dat gebeurt alleen als de Kaagbaan niet inzetbaar is, zo is afgesproken met de gemeente Aalsmeer en omwonenden.



De Kaagbaan werd vandaag weer in gebruik genomen. De op een na drukste start- en landingsbaan van de luchthaven was afgelopen week dicht voor onderhoudswerkzaamheden. Schiphol had er rekening mee gehouden dat de Kaagbaan twee weken dicht zou zijn, maar de werkzaamheden konden in een week worden afgerond.



Tijdens het onderhoud werden het asfalt en de baanmarkering vernieuwd en werd de aanleg van een extra taxibaan bij het viaduct over de A4 voorbereid. Het vliegverkeer ging de afgelopen week over de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan.