Zwanenkoppel blijft tot tragisch einde bij elkaar op snelweg

Dierenambulance Amsterdam laat op Facebook weten dat medewerkers vandaag een dode zwaan vonden op de A10 vlakbij de Zeeburgtunnel. Terwijl de ambulancebroeders het aangereden dier in de ambulance legden, zagen ze even verderop een tweede zwaan liggen.



Het andere dier bleek ook niet meer in leven te zijn. Medewerkers van de dierenambulance concluderen dat de ene zwaan was aangereden, waarna de ander in de buurt wilde blijven en ook werd aangereden. Zwanenkoppels laten elkaar tenslotte nooit in de steek.