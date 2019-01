Zware kunstboom valt om in ziekenhuis: drie gewonden

Winterweer Het gaat weer sneeuwen, vooral in het zuiden van het land

13:08 Her en der is er in Nederland nog wat van de sneeuw te zien die gisteren viel. Grote kans dat daar vannacht en morgen wat bij komt, vooral in de zuidelijke provincies. Komende nacht trekt een storing met veel bewolking en lichte sneeuw van zuid naar noord over land. Code geel blijft ook vandaag nog van kracht.