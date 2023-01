Zware ochtendspits door ongelukken, ruim 800 kilometer file

Rond 08.00 uur vanochtend stonden er volgens ANWB zo’n 155 files van in totaal 804 km. Daarbij is niet alleen gekeken naar de snelwegen, ook de N-wegen worden meegerekend. Op een gemiddelde maandagochtend is er zo’n 300 à 400 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat komen de files door ongelukken, maar ook doordat er simpelweg veel verkeer rijdt. ,,Bovendien werkt het weer ook niet mee.”

Vooral op de A1 tussen tussen Barneveld en Amersfoort-West is het filerijden geblazen. Daar staat door een ongeluk ruim 10,8 kilometer, waardoor auto’s meer dan een uur in de file staan. Op de A73 bij de Zuiderbrug richting Nijmegen is een ongeval gebeurd met meerdere auto’s. De vertraging hier is 80 minuten Op de A2 tussen het knooppunt Hintham en de Empelbrug mag je ook in de rij aansluiten, want daar staat 4,1 kilometer file door slechte toestand van het wegdek. Daar sta je zo’n 41 minuten in de file.