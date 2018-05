Zware onweersbuien op komst: kans op flinke wateroverlast

De buien verplaatsen zich maar langzaam en daardoor valt er zeer veel regen in korte tijd, zo meldt Weerplaza. De kans op wateroverlast is daardoor groot in het zuiden van het land. Het is daarmee de tweede keer deze week dat dat deel van Nederland met flinke hoeveelheden regenwater te maken krijgt.



In het zuiden kan het ook in de ochtend al onweren. In de eerste helft van de middag is het op de meeste plaatsen alweer droog en breekt de zon flink door. In de tweede helft van de middag ontstaan boven België en delen van de zuidelijke provincies flinke stapelwolken die uitgroeien tot stevige onweersbuien.