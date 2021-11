Zwarte geschiedenis van Nederland op Bali: ‘Verzet kop in gedrukt met martelkampen’

Week celstraf voor zwarte piet-activist na doodsbe­drei­ging Sint: ‘Snipet ook graag Sinterkla­zen’

Sinterklaas droeg tijdens de landelijke intocht in Apeldoorn in november 2019 een kogelwerend vest. De politie en de filmploeg maakten zich na een doodsbedreiging op Twitter ernstig zorgen over de veiligheid van de goedheiligman.

23 november