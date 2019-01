Zwarte lijst moet voorkomen dat pedo gaat ‘clubhoppen’

Natte sneeuw op komst, maar ijspret blijft uit

10:05 Het zachte winterweer lijkt deze week definitief plaats te maken voor de kou. Vandaag is er al kans op natte sneeuw en later in de week zal het 's nachts stevig gaan vriezen. Schaatsen op natuurijs zit er voorlopig niet in, want overdag blijft het kwik boven nul.