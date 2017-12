'Zweden zijn nuchter over nieuwe sekswet'

In Nederland wordt lacherig gereageerd op de nieuwe Zweedse sekswet. Het Scandinavische land wil dat er voortaan expliciet toestemming wordt gegeven als iemand seks met een ander wil hebben. Maar: ,,Het idee erachter is natuurlijk hartstikke goed.”

De 27-jarige Tom Michels woont al jaren in Stockholm en kreeg van meerdere vrienden uit Nederland berichtjes over de toestemmingswet. ,,Ze doen er lacherig over. Behalve via het nieuws heb ik er hier niemand over gehoord. Zweedse collega’s en vrienden maken er geen woorden aan vuil. Ik denk dat Zweden doorhebben dat het symboolpolitiek is, om te laten zien waar we voor staan. Ze zijn er redelijk nuchter over, het gaat niet werken.”

Michels heeft er nog niet over nagedacht hoe hij het zelf gaat aanpakken als de wet in juli 2018 in werking treedt. ,,Ik heb een vriendin, dan heb je eigenlijk al een overeenkomst. Elke keer toestemming geven lijkt me overdreven.”

Uitvoerbaar

De Nederlander noemt het een tamelijk onnodige wet. ,,Ik denk niet dat het gaat helpen. Maar het idee erachter (om seksueel geweld gerichter aan te pakken red.) is natuurlijk hartstikke goed.” In Zweden geldt al een wet die stelt dat iemand die geen gehoor geeft aan een weigering tot seks, verbaal of non-verbaal, veroordeeld kan worden voor verkrachting.

Enquete poll Zweden wil dat er voortaan uitdrukkelijke toestemming nodig is als iemand seks met een ander wil hebben. Goed idee, dat moeten we in Nederland ook doen

Slecht idee, dat werkt toch niet Zweden wil dat er voortaan uitdrukkelijke toestemming nodig is als iemand seks met een ander wil hebben. Goed idee, dat moeten we in Nederland ook doen (40%)

Slecht idee, dat werkt toch niet (60%) ,,Nu wil de overheid een stapje verder gaan en willen ze dat je hardop ‘ja’ zegt. Ik geloof niet dat de wet uitvoerbaar is.” Nodig is het volgens Michels wel. ,,Als symbool na #metoo-schandalen. Ook in Zweden zijn de laatste maanden een aantal grote en verschrikkelijke verkrachtingszaken aan het licht gekomen. Ook hier gaat het om programmamakers of producenten. Daar moet wel iets aan gedaan worden.”



Romantisch

Ook volgens psycholoog en seksuoloog Goedele Liekens (54) is het hoe dan ook een goed signaal. ,,Dit is een manier om duidelijk te maken dat je toestemming móet geven, maar het lost niet alle problemen op.”



Ze vreest wel voor de romantiek. ,,Het is wel mogelijk om het romantisch in te pakken. Je kunt er ook een soort voorspel van maken. Maar ‘ja, ik wil’ blijft een vreselijk zinnetje.”

Wij doen het anders

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren snapt de lacherige reacties wel. ,,Want je hebt allerlei beelden voor ogen waarin je een formulier moet invullen. Zij kiezen die methode, wij doen het anders. Maar het doel is hetzelfde: er moet namelijk altijd sprake zijn van gelijkwaardigheid en geen sprake van misbruik, machtsmisbruik of fysiek misbruik, waar de hele #metoo-discussie over gaat.” Volgens Ollongren denken we daar in Nederland en andere landen niet veel anders over dan de Zweden. ,,Het past heel erg bij de Zweedse mentaliteit dat zij stappen zetten. Ze regelen het gewoon. Ze denken als we het in de wet vast leggen dan is het zo. In Nederland zou het niet werken, we hebben een heel andere cultuur.”