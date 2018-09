Zweedse mist vlucht vanwege verdachte handtas

Het was een onschuldig tasje met een handvat in de vorm van een kroontje. Óf een boksbeugel, zoals de marechaussee op Eindhoven Airport meende. De gevolgen waren fors, want de eigenares miste daardoor haar vlucht naar Stockholm.

Ze is very angry, vertelt Hamist Asadour aan de telefoon vanuit Zweden. Door streng optreden van de marechaussee misten de Zweedse en drie van haar familieleden vorig week hun terugvlucht naar Stockholm. En dat allemaal vanwege een handtasje.



Asadour was vanuit Zweden overgekomen voor een bruiloft in Duitsland. Vanuit Stockholm vlogen ze naar Eindhoven om het laatste stukje van de reis per auto af te leggen. Een reis zonder problemen. Die waren er op de terugweg, vorige week maandag, des te meer.

Controle

Volledig scherm Het bewuste handtasje waarvan de marechaussee vond dat het op een boksbeugel leek. © ED Toegegeven, het Zweedse kwartet was nog maar net op tijd voor de vlucht. Normaal gesproken zou dat geen probleem zijn. Maar nu werd Asadour bij de controle op het vliegveld tegengehouden om haar handtasje. Vanwege de gelijkenis met een wapen. ,,Ze vonden het lijken op een boksbeugel'', vertelt Asadour.



De marechaussee nam niet alleen haar tas in beslag, maar maakte ook een proces-verbaal op en schreef een boete uit. Driehonderd euro moest ze eigenlijk betalen. ,,Uiteindelijk hebben ze er 150 euro van gemaakt, omdat ik nog jong was.''



Maar de échte pijn is dan al veroorzaakt. Door het oponthoud van meer dan een halfuur miste Asadour haar vlucht. Hetzelfde gold voor haar ouders en tante, die op haar hadden gewacht in een poging haar te helpen. Ze waren genoodzaakt een dag later een nieuwe vlucht te boeken vanaf Schiphol. Het ticket kostte ongeveer tweehonderd euro. Naar het geld van de gemiste vlucht kunnen de vier fluiten.

Boos

Asadour is dan ook boos. ,,Ik ben vorig jaar nog met dat handtasje in Nederland geweest en toen was het geen enkel probleem. Ook deze keer hebben ze er op de heenweg niks van gezegd. Maar op de terugweg krijg ik ineens een boete. En waarvoor? Voor een handtasje. Dat handvat stelt een kroontje voor, geen boksbeugel.''



Vorig jaar gebeurde overigens hetzelfde toen een Belgische vrouw een soortgelijk handtasje van ontwerper Alexander McQueen (waarde 1900 euro) moest inleveren op de luchthaven in Eindhoven.

Strenger

,,In algemene zin kan ik zeggen dat iets wat strafbaar is, in beslag wordt genomen'', reageert een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. ,,En je kunt je voorstellen dat ze daarbij op een luchthaven misschien net wat strenger zijn dan ergens anders. Boksbeugels zijn strafbaar, ook al zitten ze aan een ander voorwerp vast. En daar hoort dan ook een boete bij.''