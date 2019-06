Zwemmer (25) bijna verdronken tijdens 112-storing: ‘Iedereen belde boos en radeloos’

Viviane Guda zit gistermiddag aan de rand van het water aan de Schotersingel in Haarlem, samen met haar kleinkind te genieten van het zonnetje. Om haar heen spelen andere kinderen in het water, dobberen jongvolwassenen op een opblaasbootje en liggen ouders in het gras gezellig met elkaar te kletsen. Tot er ineens paniek uitbreekt, aldus Viviane.

,,Ik hoorde geschreeuw en zag mensen omhoog veren. Er was verderop iets aan de hand’’, vertelt de Amersfoortse. ,,Toen ik goed keek zag ik een man in het water spartelen. Zijn armen staken omhoog en zijn hoofd ging kopje onder. Hij was aan het verdrinken! Ik stond aan de grond genageld en wist niet zo goed wat te doen. Aan de overkant sprong een man in het water om de drenkeling te redden. Echt een held.’’

‘Veel boosheid en ongeloof’

Langs het water zijn ooggetuigen ‘in rep en roer’. Volgens Viviane nemen met name twee vrouwen in het bijzonder de regie. Zij bellen onafgebroken met de hulpdiensten, maar door de storing lukt het ze niet om met ze in contact te komen. ,,Er was veel boosheid en ongeloof daarover. Dat uitgerekend op zo’n moment het alarmnummer moet uitvallen. Ongelofelijk!’’

Zelf probeert Viviane het ook een keertje, maar ook zij komt er niet doorheen. ,,Ik liet het daarna aan die twee dames over, die zeer doortastend en adequaat met de situatie omsprongen. Op een gegeven moment stak een van hen haar vinger omhoog. Ze had via via eindelijk de meldkamer aan de lijn. ‘Ik heb beet!’, riep ze.’’

Politie is trots

Ongeveer een half uur na het incident arriveert de ambulance. Op dat moment is de drenkeling allang uit het water gehaald. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar volgens Viviane heeft hij zijn leven aan de drie omstanders te danken. ,,De man raakte na de reddingsactie tijdelijk buiten bewustzijn en werd blauw, maar knapte daarna al snel op. Wat als er geen experts in de buurt waren? Was deze man dan overleden? Ik wil er niet eens aan denken.’’

Volgens de politie werd de man in het water plotseling onwel, vermoedelijk door de tropische temperaturen. ,,Hij kon niet meer zwemmen en riep om hulp.’’ De man is ter plekke onderzocht door de hulpverleners, maar hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws was hij waarschijnlijk onder invloed.

Letselschadeadvocaten: Mensen zullen zich melden, normaal elke vijf minuten spoedmelding

Een rondgang langs de grootste kantoren voor letselschade leert dat er zich nog géén mensen hebben gemeld die schade hebben ondervonden van de 112-storing. ,,Bij ons nog niet”, zegt Sander de Lang van SAP Letselschadeadvocaten. ,,Maar ik verwacht dat mensen zich nog wel gaan melden. Normaal is er elke minuut wel een 112-melding en elke vijf minuten een spoedmelding, waarbij er sprake is van een levensbedreigende situatie. De ambulancebroeder weet dan ook dat er ultraspoed bij is, daarvan is bijvoorbeeld sprake bij een hartstilstand, verstikking en een allergische reactie waardoor mensen in levensgevaar zijn, wat ook wel anafylactische shock wordt genoemd.’’

Ook John Beer van Beer advocaten gaat er vanuit dat als mensen in de problemen zijn gekomen het contact met letselschadeadvocaten ‘altijd een beetje later gebeurt’. Meestal zit daar volgens letselschade-expert Yme Drost ‘een week à twee weken’ tussen voordat iemand zich meldt.

Traumahelikopter

In de periode dat de storing plaatsvond, grofweg tussen vier uur ‘s middags en zeven uur ‘s avonds rukte de traumahelikopter meermaals uit. Zo belandde er in het Gelderse Meteren een auto in een maïsveld naast de A15, waarbij twee inzittenden gewond raakten.

,,Er is iemand naar de brandweer gegaan en heeft gemeld: er is een ongeluk gebeurd. Vervolgens is met de C2000 portofoon gemeld dat er een ongeluk is gebeurd, want dat systeem werkte nog wél,’’ weet woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Nina den Elzen. Om 18.37 uur, elf minuten later is de traumaheli opgeroepen. Den Elzen: ,,Of die 11 minuten normaal of lang is, dat weet ik niet.’’

Gewonde