Zwemmer Maarten van der Weijden hervat Elfstedenzwemtocht

Vanmorgen vroeg ging het niet goed met de oud-Olympisch kampioen die de Elfstedentocht zwemt. ,,Hij heeft erge spierpijn en een mijmerende brein daarover. Het vooruitzicht dat hij met deze pijn nog 40 uur door moet, stemt hem somber", schrijft het begeleidingsteam op Facebook.

De volgende plaats die Van der Weijden aandoet is Workum. Met de zwemtocht haalt Van der Weijden geld op voor KWF Kankerbestrijding. Het is de bedoeling dat de zwemmer morgen om 19.00 uur in Leeuwarden de finish bereikt.

Rijen dik

De zwemmer liet gisteravond nog weten blij en verbaasd te zijn over het massaal toegestroomde publiek dat hem aanmoedigt bij zijn Elfstedenzwemtocht. In elke Fries plaatsje waar de oud-leukemiepatiënt doorheen zwemt, staan de toeschouwers rijen dik.

Van der Weijden had ook nadrukkelijk profijt van de aanmoedigingen. In de dorpen zwom hij 4,5 kilometer per uur, op de verlaten stukken een halve kilometer langzamer, zei zijn woordvoerder. ,,Hij is ontzettend blij met de aandacht. Hij krijgt het echt ook allemaal mee. Hij zegt weinig, maar dat betekent dat zijn kop goed staat."



Ook fysiek ging het de oud-Olympisch kampioen goed. ,,Z'n tempo is prima, het lichaam op de juiste temperatuur." Rond 19.30 uur zwom hij in de Alde Karre. Hij had daarmee meer dan een kwart van de 200 kilometer erop zitten.



Rond vijf uur vanochtend besloot Van der Weijden toch een pauze in te lassen en even te gaan slapen. De verwachtte aankomsttijden van Van der Weijden waren voor Hindeloopen om 03.00 uur vannacht, voor Workum om 04.30 uur en voor Bolsward om 08.30 uur. Dat gaat hij niet meer redden.

Slecht water

Ondanks dat het Friese Waterschap mensen heeft afgeraden om het water in te gaan vanwege de slechte waterkwaliteit, zwommen tientallen mensen met Van der Weijden mee. De zwemmer begon zaterdagmorgen aan zijn Elfstedenzwemtocht van bijna 200 kilometer, waarmee hij geld inzamelt voor kankeronderzoek.

Tijdens zijn tocht kwamen zo'n honderd zwemmers in de Friese stad Sloten Van der Weijden ondersteunen. Rond 15.00 uur gingen zij het water in om een stuk met hem mee te zwemmen, schrijft De Leeuwarder Courant. Medewerkers van Van der Weijden vroegen mensen nog met klem om dat niet te doen, maar om hem vanaf de kant aan te moedigen. Een woordvoerder van de zwemmer zei volgens de krant: ,,We zijn bang dat de tocht van Maarten door ongeorganiseerde zwemmers om hem heen in gevaar wordt gebracht.''

Gisteren werd bekendgemaakt dat mensen die een stukje met Van der Weijden wilden meezwemmen, dit niet meer mochten doen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast. Van der Weijden zelf zei gisteren: ,,Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen."

Nachtelijke hallucinaties

De twee nachten zijn het zwaarst. ,,Hij krijgt dan hallucinaties. Daarom vaart er dan vlak voor hem een boot met een verlichte klok om hem te helpen in het hier en nu blijven."



Als de zwemmer echt moe is kan hij hazenslaapjes doen op een speciaal waterbed. Vooral de tweede nacht wordt erg zwaar. ,,Dan zwemt hij de Hel van het Noorden, dat stuk tussen Franeker en Dokkum is erg verlaten. We hopen daarom dat er net als vandaag toch weer drommen mensen komen. Bijvoorbeeld boeren die met hun tractor die licht schijnen, of auto's met brandende koplampen op de kant.''

Finish

Het is de bedoeling dat hij maandagavond finisht. Zijn aankomst in de Prinsentuin in Leeuwarden wordt live op de televisie uitgezonden.

Programma aangepast

Het programma van de festiviteiten tijdens Van der Weijdens doorkomst in de elf steden is vanwege de afgelasting van de Cityswims aangepast. De olympiër laat in elke stad vanuit het water zijn kaart afstempelen. De laatste stempel ontvangt hij van minister-president Mark Rutte.



Volledig scherm Zwemmer Maarten van der Weijden is begonnen de Elfstedenzwemtocht van ruim 200 kilometer. © Anton Kappers

Kirsten van Santen on Twitter Maarten laadt zich op met David Bowie https://t.co/iZfEqBcqd2