Zwemmer Maarten van der Weijden is halverwege zijn Elfstedenzwemtocht

Rond 12.00 uur kwam de zwemmer aan in Bolsward. Even daarvoor nam hij een kleine pauze en nuttigde de pizza funghi, die hem aangegeven werd bij een brug. ,,Maarten gaat op dit moment goed vooruit en als hij kan blijven eten gaat hij nog beter vooruit", aldus zijn begeleider. Van der Weijden gaf zelf aan last te hebben van zijn maag en hoopt dat de gebrachte pizza helpt om de komende 35 uur, die hij nog moet afleggen, te voltooien. Ondertussen wordt hij bij elke brug of dorp aangemoedigd door drommen mensen.



Vanmorgen vroeg ging het niet goed met de oud-Olympisch kampioen die de Elfstedentocht zwemt. ,,Hij heeft erge spierpijn en een mijmerende brein daarover. Het vooruitzicht dat hij met deze pijn nog 40 uur door moet, stemt hem somber", schreef het begeleidingsteam op Facebook.



Van der Weijden twijfelde sterk of hij door moest gaan. Na een pauze van twee uur, waarin hij even geslapen heeft, hervatte hij rond 7.00 uur toch zijn elfstedenzwemtocht. Volgens zijn arts, die achter hem aan vaart, is het 'medisch veilig'. ,,Zijn pijnklachten zijn geen reden om hem uit het water te halen. Hij wordt gemonitord en we meten zijn lichaamstemperatuur. Hij is gemotiveerd om door te gaan. Hij heeft net pizza gegeten en ook dat is medisch verantwoord. Als wij vinden dat het niet veilig is, dan besluiten we dat hij moet stoppen."



Met de zwemtocht haalt Van der Weijden geld op voor KWF Kankerbestrijding. Het is de bedoeling dat de zwemmer morgen om 19.00 uur in Leeuwarden de finish bereikt.