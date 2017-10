'Zwerfboekenheld' Mikai (9) las nooit, totdat zijn moeder op een idee kwam

Anderhalf jaar geleden zat Elisah van der Stelt nog met haar handen in het haar. Zoon Mikai was met geen mogelijkheid aan het lezen te krijgen. Met alle gevolgen van dien: zijn schoolresultaten zakten in en hij liep fors achter bij andere kinderen. ,,Ik besloot zelf actie te ondernemen en googelde daarom om op wat ideeën te komen.''



Zo stuitte ze op stichting Kinderzwerfboeken, een organisatie die kinderen enthousiasmeert om leesboeken te delen met anderen. Van der Stelt: ,,Mikai is een echt ondernemertje. Het leek me wel wat voor hem om boeken uit te delen in de stad.''



Ook haar zoontje zag er wel heil in. Samen met opa timmerde hij het eerste kinderzwerfboekenstation van Hellevoetsluis en hing het, gevuld met boeken, op in de wijk. Mikai: ,,Ik zoek de titels uit, plak stickers en geef een code aan de boeken. Zo stuur ik de boeken uit zwerven. Als andere kinderen dan op de website van de kinderzwerfboeken invullen waar ze wonen, kunnen we zien welke reis het maakt.'' Het is de bedoeling dat een boek zo van kind naar kind zwerft.

Volledig scherm Mikai stuurt kinderboeken uit zwerven. © Stichting KinderZwerfboek

Leesmeters

Onbewust leest Mikai zo een heleboel. Zijn moeder glundert: ,,Titels, achterkanten, samenvattingen... hij heeft stiekem heel wat leesmeters gemaakt. Daardoor gaat het lezen gemakkelijker en is het niet zo'n opgave als het eerst was.''



Maar er zit nog een mooie bonus aan de kinderzwerfboeken. ,,Ik kan er andere kinderen blij mee maken. Dat vind ik zelf het leukste'', vertelt de leerling uit groep 6. ,,Niet iedereen kan boeken kopen. Of ouders vinden de bibliotheek te veel moeite. Dan kunnen ze gewoon een boek uit een van mijn stations pakken.''



In Hellevoetsluis zijn er inmiddels veertig van deze zogenoemde leesstations, kistjes gevuld met zwerfboeken. In heel Nederland zijn het er maar liefst achttienhonderd. En het aantal blijft maar groeien. Dat is volgens de stichting ook hard nodig, want er zijn nog steeds veel wijken waar kinderen buiten schooltijd nauwelijks met boeken in aanraking komen. De kinderboekenweek, die morgen start, is daarom ook een uitgelezen moment om aandacht aan de gratis boeken te besteden.

Complete bibliotheek

Moeder Elisah en zoon Mikai krijgen gelukkig veel hulp. Verschillende scholen doneerden hun complete bibliotheek aan het duo en via Facebook stromen ook honderden boeken binnen. ,,Op een gegeven moment stond de woonkamer vol met dozen, dozen en dozen. Toen heb ik wel even een traantje gelaten'', bekent Van der Stelt.



Inmiddels is niet alleen het huis, maar ook een aparte gehuurde ruimte compleet gevuld. Er is nog genoeg om alle kinderen van Hellevoetsluis en omliggende gemeenten aan het lezen te krijgen. Maar Mikai heeft er nog lang geen genoeg van. ,,Er zijn nog heel veel kinderen in Nederland die niet zomaar een boek in de kast hebben liggen. Die wil ik ook helpen.'' Want ook al is lezen nog steeds niet zijn grootste hobby, hij ziet er inmiddels wel de lol van in. ,,Ik weet nu welke boeken ik wél leuk vind. Dat helpt me enorm.''