Zwijndrecht kent extreem tragisch verleden als het gaat om relationeel geweld met dodelijke slachtoffers

- Tien jaar later, mei 2009, doodt een 46-jarige man uit Zwijndrecht in een woning aan de Boshuizen zijn ex-vrouw (46) en zijn twee kinderen(16 en 17). Daarna slaat hij ter plekke de hand aan zichzelf. De Zwijndrechtenaar blijkt daarvoor al zijn ex-vriendin (43) te hebben gedood in haar woning in het Brabantse Bavel.

- Een Helmonder is 25 jaar oud wanneer hij in mei 2011 in Zwijndrecht zijn ex-vriendin (23) dood. Ook berooft hij haar zus (29) en haar moeder van het leven (57). De vader overleeft de aanval op hem. Een andere ex (20) heeft hij kort daarvoor gedood in haar woning in Helmond. De man is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.