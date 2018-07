Zwoegen om genoeg leraren te vinden voor nieuwe schooljaar

Terwijl in Zuid en Midden de zomervakantie al is begonnen, proberen bestuurders nog genoeg leraren te vinden voor in het nieuwe schooljaar. Eerder lukte het nog om alle vacatures vervuld te krijgen. Dat blijkt nu echter niet het geval. Meer dan de helft van de schoolbesturen zoekt nog leerkrachten. Bijna een kwart denkt dat het niet gaat lukken om genoeg leraren voor alle groepen te vinden.

Zorgen

De PO-Raad maakt zich grote zorgen over de tekorten. ,,We kampen met een groot probleem waar niet alleen leerlingen, maar op den duur de hele maatschappij de dupe van wordt. Er moet op de korte termijn een oplossing komen, anders krijgt een hele generatie minder goed onderwijs,'' stelt voorzitter Rinda den Besten. Ze vindt dat de regering met structurele oplossingen moet komen om de problemen op te lossen. Den Besten: ,,Ik zie nu te veel hapsnap-oplossingen, te veel los zand. Daar redden we het echt niet mee. We moeten andere doelgroepen gaan opleiden, zij-instromen makkelijker maken, de salarissen moeten omhoog en we moeten nadenken hoe we het onderwijs anders kunnen organiseren.''