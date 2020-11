Zwoele nacht breekt weerrecord: warmste 2 november ooit gemeten

Niet eerder was het - sinds het begin van de metingen in 1901 - op 2 november in De Bilt ‘s nachts zo warm. Slechts twee keer eerder liep de temperatuur in de elfde maand hoger op. Op 3 november 2005 werd het 18,7 graden en op 6 november 2018 werd in De Bilt 19,0 graden gemeten. Met 18,5 graden zijn 1 november 2014 en 7 november 2015 geëvenaard. De temperatuur gaat naar verwachting in de loop van de dag verder omhoog.



Er zullen vandaag waarschijnlijk op meer plekken datum-warmterecords gaan sneuvelen. De hoogste novembertemperatuur ooit gemeten in ons land is 22,0 graden. Dit was op 1 november 2014 in het Limburgse Ell. Voor een landelijk datumrecord moet het vandaag ergens in ons land warmer worden dan 20,3 graden. Dat record staat nog altijd op naam van Maastricht en werd gevestigd in 1984.