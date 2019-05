2000 euro voor puzzelaar die deze geheimzinnige Franse rotscode kraakt

Ondanks alle inspanningen om de betekenis van de letterbrij te achterhalen, tast ook burgervader Dominique Cap volledig in het duister. ,,Er zijn mensen die ons vertellen dat het Baskisch is, anderen denken aan oud-Bretons, maar het is nog niet gelukt de tekst te ontcijferen’’. De wedstrijd moet nu enthousiaste codekrakers zover zien te krijgen.



Hoewel sommigen overtuigd zijn dat achter de door de zee geteisterde woorden een diepere betekenis schuilt, denken anderen dat het mogelijk om de eulogie van een achttiende-eeuwse bouwvakker gaat. Een zo goed als ongeletterde, die zo trots was op zijn werk dat hij zijn grootse overdenkingen fonetisch aan het gesteente toevertrouwde.



Voor taalkundigen, historici en verwoede puzzelaars, zouden de jaartallen daartoe de eerste aanwijzing kunnen zijn. ,,Die datums komen min of meer overeen met de jaren waarin artilleriebatterijen de kust en het nabijgelegen Corbeau-fort beschermden’’, zegt Veronique Martin, leidster van het onderzoek. Frankrijk was tot 1783 in oorlog met de Britten. Niet veel later, in 1789, brak de Franse Revolutie uit.