Amerikaan (45) bekent op tv moord van 25 jaar geleden

,,Ik ga mezelf aangeven bij de politie voor mijn betrokkenheid bij een misdaad van jaren geleden, waarbij iemand het leven liet", begon Hawkins zijn bekentenis. ,,Het was moord." Hawkins ging sinds die dag naar eigen zeggen zwaar gebukt onder schuldgevoelens. ,,Absolute horror", zei hij daarover. ,,Het is bizar dat Frank geen leven meer kreeg, en ik ook niet. We waren tieners toen, en nu ben ik 44 en heb ik nog altijd geen leven. En waarschijnlijk zal ik er nooit meer een hebben." Hawkins stapte na het interview naar de politie in Redding om een verklaring af te leggen. ,,Ik weet dat ik het kwaad niet meer kan omkeren, maar dit is het dichtst bij het goede doen dat ik kan komen."

Roofmoord

In mei 1993 verdween de 19-jarige Frank McAlister. Zijn lijk werd een jaar later gevonden in Shingletown in de staat Californië. Hawkins bekende dinsdag - bijna 25 jaar later - dat hij samen met zijn toenmalige vriendin, Shanna Culver, en haar broer, Curtis Culver, McAlister had beroofd en vermoord met messteken. Ze hadden McAlister naar Shingletown gelokt om hem drugs te verkopen. De drie reden na de roofmoord terug naar Redding in de auto van hun slachtoffer, die ze daar vervolgens achterlieten.



Vorig jaar had Hawkins afgesproken met de familie van Frank McAlister om hen om vergiffenis te vragen. Tegen de tijd dat hij daar was, was de vader van het slachtoffer echter al overleden.



Aan de politie verklaarde Hawkins dat hij ,,niet langer met de schuldgevoelens kon leven". Afgelopen woensdag werden Hawkins' handlangers Curtis en Shanna Culver opgepakt, ondervraagd en aangehouden. Ook Hawkins zit in de cel.