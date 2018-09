Amerikaans jochie krijgt bbq-spies in hoofd en overleeft het: 'Dit verzin je niet'

,,Dit verzin je niet'', zegt Koji Ebersole. ,,Het was echt een kans van één op een miljoen om door het gezicht heen te gaan en op weg naar achteren niets te raken.'' Omdat de wond nagenoeg niet bloedt, wordt besloten de vleespen pas zondagochtend te verwijderen. Gezien het feit dat het ding niet rond is, maar vierkant, een bijzonder lastig klusje.



Om te voorkomen dat de scherpe randen alsnog schade aanrichten, moet de spies exact recht uit Xaviers cranium worden getrokken. Na een moeilijke nacht, waarin Xavier om de paar minuten wakker wordt en zich in paniek afvraagt of hij nog leeft, wordt hij naar een universiteitsziekenhuis in Kansas City gebracht waar men over je juiste apparatuur beschikt.



Een heel leger aan specialisten is uren in de weer om het onding te verwijderen. ,,Is het eruit, is het eruit?'', is het eerste dat Xavier roept als hij 's middags uit narcose komt. ,,Een wonder, dat is het juiste woord om te beschrijven wat er is gebeurd'', zegt arts Ebersole, die er vrijwel zeker van is dat Xavier niets overhoudt aan zijn helse avontuur. ,,Het is buitengewoon om iemand die zoiets in zijn hoofd had nog te horen praten.''