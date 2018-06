Amerikaanse dermatoloog aangeklaagd voor rappen en dansen tijdens operaties

Op de videobeelden is te zien hoe de dermatoloog in de buik van een patiënt snijdt, terwijl ze meezingt met het nummer Cut it van rapper O.T. Genasis. Ook hangt ze over de half ontblote billen van een patiënt, zonder chirurgisch masker of handschoenen, en danst ze met chirurgische instrumenten terwijl ze haar eigen songtekst ten gehore brengt. Ook haar assistenten laten zich soms verleiden tot een synchroon dansje terwijl de patiënt onder narcose is.