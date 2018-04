Amerikaanse Dylan (20) overleefde aanval van slang, beer én haai

Hij is ofwel de grootste bofkont ooit, of de grootste pechvogel. Dylan is er zelf nog niet helemaal over uit. ,,Ik heb vooral veel geluk in ongelukkige situaties", vertelt hij aan de BBC.



De jongeman heeft momenteel zeven hechtingen in zijn been nadat hij op vakantie in Hawaii een aanvaring kreeg met een haai. Hij was afgelopen donderdag gaan surfen toen hij ineens iets aan zijn been voelde. ,,Ik zag de haai onder me door zwemmen. Ik heb ernaar geschopt - ik weet dat ik hem minstens één keer geraakt heb - en ben daarna zo snel mogelijk naar de kust gezwommen."



Hij wist dat hij gewond was, maar niet hoe erg. ,,Misschien was ik wel de helft van mijn been kwijt, ik wist het niet. Ik maakte me vooral zorgen over het bloedspoor dat ik achterliet."



Uiteindelijk besloot de haai toch op zoek te gaan naar een makkelijkere prooi. Dylan bereikte zonder problemen het strand. De tijgerhaai had wel degelijk zijn tanden in zijn been gezet en de man had enkele hechtingen nodig. Verder kwam hij er met de schrik vanaf.