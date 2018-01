Amerikaanse kip geëerd met overlijdensbericht in lokale krant

Vader die eigen kinderen gruwelijk martelde ontvoerde zijn vrouw toen ze 16 was

21 januari Vorige week bevrijdde de politie 13 kinderen uit de klauwen van David (57) en Louise (49) Turpin. Het Amerikaanse koppel had hun eigen kroost jarenlang op de meest gruwelijke manieren mishandeld. De familie van Louise Turpin geeft nu meer details over hun relatie vrij. Zo ontvoerde David Louise toen ze zestien jaar oud was om in het geheim met haar te trouwen.