Baby Bobby heeft voor zijn leeftijd al extreem lang haar

Bobby Carter, een 5 maanden oude baby uit het Engelse dorp Lydiate bij Liverpool, is een regelrechte hit op sociale media omdat hij nu al extreem veel haar op zijn hoofdje heeft. De ouders van de baby zijn supertrots. ,,We wassen en föhnen zijn lokken elke dag in model.''

Volgens Rachel Carter (30), de moeder van de kleine 'Wolverine', dacht ze in eerste instantie in verwachting te zijn van een meisje. ,,Toen ik twintig weken onderweg was, was op een echo al best veel haar te zien. Op basis daarvan hadden we nooit gedacht dat het een jongetje zou worden'', vertelde Carter aan de Britse krant Mirror. ,,Direct na de bevalling kwamen er artsen bij mij kijken. Ze hadden nog nooit een baby met zo waanzinnig veel haar gezien. Het halve ziekenhuis liep uit om Bobby te zien.''

Rachel en haar echtgenoot Gareth hebben recent een Instagramaccount voor hun harige baby aangemaakt. ,,Voor ons kleintje als een beelddocument voor later.'' Daar zetten ze foto's op waarop de lokken van Bobby goed te zien zijn. Sindsdien wordt de populariteit van de baby groter en groter. Als zijn ouders met Bobby gaan winkelen, zetten ze hem altijd een muts op. ,,Iedereen die onze Bobby ziet, spreekt ons aan en wil aan zijn haartjes zitten. Afdekken van zijn haren is noodzakelijk. Anders komen we echt nooit meer thuis.''

Stille baby

Het stel heeft nog een zoontje, Frankie, maar die had bij zijn geboorte veel minder haar dan Bobby. Toch zit lang haar, aldus de ouders, in de familie. De rode haarkleur heeft de baby van zijn vader Gareth geërfd. De lengte waarschijnlijk van zijn moeder. ,,Toen ik werd geboren had ik ook meer haar dan andere kleintjes'', verzekert Rachel Carter. Volgens Rachel was de kerngezonde Bobby aanvankelijk een stille baby. ,,Maar door alle aandacht die hij krijgt, kruipt hij steeds meer uit zijn schulp.''

Normaal gesproken begint het haar van een baby pas goed te groeien na een of twee jaar. Of Bobby Carter de baby is met het langste haar ooit is niet bekend. Hoe dan ook blijven zijn ouders zo trots als een pauw. ,,Bobby is en blijft ons lieve, kleine wolfje dat eigenlijk nu al regelmatig naar de kapper moet.''

