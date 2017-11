Bejaard echtpaar zou Limburgse buurt 'terroriseren'

Verder onderzoek moet uitwijzen of het stel dan ook echt verantwoordelijk is voor de vele pesterijen en stalkingpraktijken. Wijkagent Puts is echter duidelijk: ,,Buurtbewoners hebben er jaren onder geleden. Dit is geen burenruzie. Het is eenzijdig. Ik moest hier iets mee. In mijn wijk geen gezeik."