Bezorger valt in slaap, ramt vier Ferrari’s en moet drie ton ophoesten

De 20-jarige man, van wie alleen de achternaam Lin bekend is, werkt volgens Apple Daily normaal gesproken in een barbecuewinkel. In zijn vrije tijd helpt hij soms zijn moeder, die een traditionele papierwinkel runt. Zo ook afgelopen zondag, toen de weduwe zich niet goed voelde.



Lin, die niet had gedronken, reed naar eigen zeggen 40 kilometer per uur in het Mitsubishi-busje van zijn moeder toen hij ineens indutte. Aan de zijkant van de weg stonden op dat moment vier Ferrari-bolides geparkeerd; een gele, een witte, een rode en een blauwe. De eigenaren hadden vlakbij afgesproken, omdat ze een gezamenlijk ritje hadden gepland.



Dat ging niet door: Lin schampte eerst de gele wagen en knalde vervolgens achterop de witte. Die botste op het blauwe exemplaar, dat op zijn beurt de rode auto ramde.