Braziliaanse politici slaan elkaar bont en blauw in kooigevecht: ‘Dit lijkt het Wilde Westen wel’

In de Braziliaanse deelstaat Amazonas liep het meningsverschil over het behoud van een waterpark uit op een regelrechte uitdaging, meldt The Guardian. Burgemeester Simão Peixoto van de stad Borba en voormalig gemeenteraadslid Erineu da Silva gingen voor het oog van de natie met elkaar op de vuist, nadat de laatste de burgervader in september had uitgedaagd voor een robbertje knokken. ‘Schurk’, noemde hij Peixoto.



Peixoto's falen om een waterpark in de rivier Madeire - een belangrijke zijtak van de Amazone - goed te onderhouden, was aanleiding voor de schoffering van raadslid Da Silva, bijgenaamd ‘Mirico’. De burgemeester liet de publiekelijke uitdaging niet over zijn kant gaan. ‘Laat je smoel zien’, riep Peixoto in een video, terwijl hij met zijn vuist in zijn andere hand sloeg. Hij was meer dan bereid Mirico een pak ransel te geven.