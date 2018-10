Brits koppel koopt hotel tijdens dronken avondje huwelijksreis

Gina Lyons (33) en Mark Lee (35) reisden al backpakkend door Sri Lanka voor hun huwelijksreis, toen ze vorig jaar terechtkwamen in een hotelletje aan het strand in Sri Lanka. Tijdens een dronken avond hoorden ze van de eigenaars dat het hotel te koop stond. Met een flinke hoeveelheid rum achter de kiezen besloot het koppel dat het een goed idee zou zijn om het hotel te kopen: de hypotheek zou hen zo’n tienduizend pond per jaar kosten. Dat ze nog schulden hadden van hun huwelijksfeest en een klein flatje in Londen bewoonden, daar dacht het dronken tweetal niet aan. ,,Het hotel zag er goedkoop en bouwvallig uit, maar het was aan het strand en had een soort ‘boomhutgevoel’ dat we fijn vonden”, zegt Gina in Britse media .

De volgende dag werden de twee door het hotelpersoneel fijntjes herinnerd aan hun ‘aankoop’ van de vorige avond. Het koppel, dat nog steeds niet helemaal nuchter was, zette de onderhandelingen onder het genot van meerdere glaasjes rum voort. ,,We vroegen twee vrienden die we onderweg gemaakt hadden om ons te helpen met de vertalingen, aangezien de eigenaars geen Engels spraken”, zegt Gina. ,,Maar we begrepen de helft van het gesprek niet en werden langzaam maar zeker opnieuw dronken.”

Zwanger

Ondanks dat de deal gesloten werd terwijl het koppel zwaar onder invloed was, zetten de twee Britten alles door. Maar drie maanden nadat ze het eerste deel van de hypotheek betaald hebben, blijkt Gina zwanger te zijn van hun eerste kind. ,,Ik voelde me al meteen een slechte moeder”, zegt de vrouw. ,,Ik voelde me schuldig dat ik zoveel geld aan het uitgeven was aan een zaak die misschien niet van de grond zou komen. Zelfs onze vrienden en familie vonden ons ‘idioten’ en zeggen dat we het niet hadden moeten doen.”



Toch zat er niets anders op voor het koppel dan er gewoon keihard voor te gaan. ,,Ik werd geplaagd door negatieve gedachten en voelde me erg onverantwoordelijk, maar het was ‘zwemmen of verzuipen’, dus we besloten dat we er alles aan moesten doen om het te laten werken", vertelt Gina. ,,Vanaf dat moment hebben we onszelf er helemaal op toegelegd, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de baby. In juli werden we de officiële eigenaren van het hotel.”