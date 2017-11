Britse Emmy (31) wordt ondanks overlijden toch nog moeder

In september vorig jaar stapten Jake en Emmy in het huwelijksbootje. In februari van dit jaar was alles klaar om een van de embryo’s bij Liz in te brengen. Emmy – die toen erg verzwakt was – was erbij. Drie weken later volgde een zwangerschapstest. ,,We zaten rond de tafel en zagen test positief worden”, vertelt Jake. ,,Minder dan een uur later kon Emmy amper haar ogen openhouden. Haar tank was leeg. Daarna is ze nooit meer helemaal bij kennis geweest", vertelt haar man aan de Britse krant Daily Mirror.



Tijdens haar laatste trip van het ziekenhuis naar huis, had ze even een helder moment en kwam plots het besef dat ze haar kindje nooit in haar armen zou houden. ,,Ze keek naar me en zei: ‘Ik ga ons kindje nooit zien, he?’ Ik loog en antwoordde: ‘Je weet nooit.’ Daarna viel ze weer in slaap”, aldus Jake.



De laatste twee weken van haar leven was ze bijna de hele tijd buiten bewustzijn. Een week voor ze stierf – afgelopen juni – werd ze nog even wakker. ,,Het was alsof het licht plots weer aanging”, aldus Jake. ,,Ze vroeg me of ik dacht dat ze aan het sterven was. Het was hartverscheurend dat ik ‘ja’ moest antwoorden. Het was de eerste keer dat ik mijn altijd positieve en dappere vrouw zag breken, bang en huilend als ze daar lag. Ze stierf uiteindelijk vredig, in de wetenschap dat ze me toch een kind had geschonken.”