Britse moeder (84) en zoon (60) zitten wekenlang dood op bank

Ze leidden een teruggetrokken leven in de Britse plaats Bracknell, ten westen van Londen. Pas toen een conciërge de slotenmaker belde, werden de lichamen van een 84-jarige Britse vrouw en haar 60-jarige zoon op de bank in de huiskamer gevonden.

Dat gebeurde in januari, maar het onderzoek is pas nu afgerond. Volgens de Britse BBC zaten de moeder en zoon wekenlang in levenloze toestand op het meubilair. Hun lichamen verkeerden in verre staat van ontbinding. Bij de oudere vrouw werd door lijkschouwers onderkoeling als doodsoorzaak vastgesteld. Maar bij de zoon kon niet uitgemaakt worden waaraan hij stierf.

Uit het onderzoek is gebleken dat de twee al jaren niet met familieleden hadden gesproken. Beiden werden slechts schaars gekleed aangetroffen, schrijft BBC. De slechtziende zoon had 1.000 pond (omgerekend 1.100 euro) op zak.

Prullenbak

In de prullenbak van het appartement werd een krant van 2 december 2019 gevonden, maar wanneer precies de moeder en zoon zijn overleden, kon niet worden vastgesteld. Ook was het niet meer mogelijk om te achterhalen of ze gelijktijdig stierven of na elkaar, aldus een lijkschouwer in de rechtbank.

De twee werden alleen gevonden doordat bouwvakkers het wooncomplex in Bracknell wilden renoveren. Ze belden midden januari herhaaldelijk aan, maar toen niemand de deur opendeed, trommelde de conciërge een slotenmaker op.

Het appartement was nauwelijks gemeubileerd, melden de onderzoekers. Ook beschikte het niet over verwarming. De elektriciteit was bovendien uitgeschakeld. De rechercheurs keken naar verschillende scenario’s, maar er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een indringer of het gebruik van geweld.