Britse 'serietrouwer' gedumpt op vooravond negende huwelijk

Een 69-jarige Brit die in zijn vaderland bekend staat als de man die het vaakst trouwde, is door zijn bijna negende echtgenote in de steek gelaten. Volgens 'serietrouwer' annex Lord of the weddings Ron Sheppard was de huwelijksplechtigheid al tot in de puntjes geregeld, maar pakte de aanstaande Filipijnse bruid plotseling haar biezen met een andere man.

De Britse tabloid DailyStar komt vandaag met het tragische verhaal over de extreem trouwlustige Ron Sheppard. ,,Mijn verloofde Cristel Lalec (28) keek me recent nog eens diep in de ogen en kondigde tot mijn grote verbijstering haar vertrek aan. Ik wist dat het een afscheid voor altijd zou zijn toen ze meldde terug te vliegen naar de Filipijnen'', aldus een verdrietige Sheppard.

De twee hadden al sinds 2015 verkering, toen Lalec onlangs van de vreemdelingenpolitie in Engeland te horen kreeg dat ze illegaal in het land was. Ze moest zo snel mogelijk terug naar de Filipijnen. Volgens Parkinsonpatiënt Ron Sheppard was zijn aanstaande vrouw daar behoorlijk van slag van. Maar hij had niet verwacht dat ze al zo snel haar koffers zou pakken. ,,Toen ik in haar appartement ging kijken, was dat al helemaal leeg.''

Geloof

De man, die vanwege zijn geloofsovertuiging seks tot na het huwelijk had uitgesteld, is woest op de vrouw omdat hij erachter is gekomen dat de bijna-bruid ook nog verkering met iemand anders had. ,,Ik heb alles voor die vrouw gedaan en dan loopt ze zo maar weg. Vreemd want ze zei altijd dat de liefde echt was en dat ze niet om andere redenen bij me bleef.'' Hoe dan ook heeft de man een toekomst met de Filipijnse telefoniste, die al een kind had uit een eerdere relatie, definitief opgegeven. Hij vroeg de vrouw op nieuwjaarsdag dit jaar ten huwelijk na een verkering van circa twee jaar.