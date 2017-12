Dakloze vindt door stom toeval 300.000 euro op luchthaven

Ondergesneeuwd Christusbeeld zorgt voor verwarring in Brugge

13 december Het kunstwerk Dakloze Jezus, van de Canadese kunstenaar Timothy Schmalz, heeft in Brugge even voor paniek gezorgd. De bronzen Christusfiguur voor de Magdalenakerk in de Belgische stad sneeuwde gisteren onder en leek daardoor sprekend op een in zijn slaap doodgevroren zwerver. Een voorbijganger zag het tafereel en stapte bezorgd op de politie af.