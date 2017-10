Deze Halloweenkostuums zorgden voor veel ophef

Bij Nederlandse webshops kan ook het verkeerd gaan. Mede doordat zij werken met externe leveranciers, hebben ze niet altijd zicht op welke producten er precies in hun shop prijken. Ralitsa Vliese beklaagde zich in september via Facebook bij Bol.com: ,,Dat jullie 'Surinaamse' jurken verkopen, is nog 'mwah' achtig. Maar waarom gebruiken jullie blackface om dit te promoten?'' schreef ze aan de webshop.



Bij Bol.com is de jurk inmiddels niet meer te koop, maar via toeleverancier Feestbeest.nl nog wel, een winkel die zich specialiseert in allerhande feestkledij. Nog wel te koop via Bol.com zijn onder andere kostuums van geisha's en 'Mexicanen', pakjes waar mensen online eerder ook al afkeurend op reageerden.