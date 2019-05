Dierenarts laat hond voor 150 euro braken om 180 euro uit zijn maag te krijgen

Het incident vond eergisteren plaats in de plaats Llanduno in Wales. De baasjes, Neil (66) en zijn echtgenote Judith (64) Wright, waren niet thuis toen een buurman een enveloppe met papiergeld door de brievenbus naar binnen gooide. Eenmaal op de deurmat, besloot een kennelijk hongerige Ozzie het geld te verslinden en op te eten. ,,Toen we thuiskwamen, lag ons hele huis vol met stukjes geld’’, vertelden ze vandaag aan Britse media.



De Wrights besloten het deel van het geld (dat ze nog tegoed hadden van de buren) te tellen dat nog onaangetast op de grond lag. ,,Dat bleek in totaal bijna 340 euro, dus we wisten zeker dat Ozzie 180 euro in zijn maag moest hebben. Omdat we gezondheidsproblemen bij hem vreesden, hebben we hem naar de dierenarts gebracht. Daar lukte het om de geldfragmentjes, inclusief een paperclip en een plastic bewaarzakje, weer tevoorschijn te halen.’’



Volgens de dierenarts is de rekening van 150 euro normaal, ook al heeft hij alleen maar met een stokje achterin de keel van de viervoeter gekieteld om het dier te laten braken. Het echtpaar heeft inmiddels een andere brievenbus besteld en gaat proberen een deel van het versnipperde geld terug te krijgen via een Engelse bank.



Mocht dat niet lukken, dan nemen ze daar genoegen mee. ,,De gezondheid van onze Ozzie, die we al als pup kregen, is belangrijker dan geld’’, aldus het stel. Of de Wrights hun labradoodle bij de betreffende kliniek blijven brengen, weten ze nog niet.