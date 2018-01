Doodliggende hond neemt behulpzame man in de maling

Een loslopende hond uit Spanje blijkt het kunstje 'doodliggen' zó goed te beheersen, dat geschrokken voorbijgangers bijna dagelijks de politie bellen om melding te maken van een ernstig ziek of zelfs overleden huisdier.

De acterende viervoeter, Tizón, is eigendom van iemand die in de bergen bij Madrid woont. Vorige week werd de hond voor de zoveelste keer 'levenloos' aangetroffen door recreant Manuel Delgado die een wandeltochtje door de bergen maakte. Delgado schrok zich kapot, zo meldt hij op sociale media, toen de hond plotseling uit het niets dood leek te vallen. Nadat hij het dier had geaaid, stak het zijn kop omhoog en begon te kwispelen.

Omdat de vinder zich toch zorgen maakte over de gezondheid van de hond, besloot hij de eigenaar te achterhalen. Dat lukte via een gsm-nummer op Tizóns halsband. Maar het baasje nam de telefoon niet op. ,,Toen heb ik de politie gebeld'', schrijft Delgado in zijn hilarische post.

Vervolgens kreeg de Spanjaard de verrassing van zijn leven. De politie bleek niet echt gealarmeerd door zijn verhaal. Sterker nog: de politie bleek bijna dagelijks telefoontjes te krijgen van mensen die zeggen een gewonde of zieke hond te hebben gevonden in het gebied. Hij doet maar alsof en is kerngezond, vertelde de politie hem.