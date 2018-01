Door bijzondere slaapaandoening poetst Anita (40) al dromend haar huis

Parasomnia is de naam van de ziekte waar de Britse bankmedewerkster aan lijdt en het maakt haar leven er niet makkelijker op. Wie er last van heeft, gedraagt zich op een abnormale manier tijdens zijn of haar slaap en bij Anita uitte zich dat in eerste instantie door te slaapwandelen.



,,Mijn nachtelijke activiteiten vormen al 15 jaar een vloek op mijn leven”, vertelt ze aan de Britse krant The Sun. ,,Als kind had ik er af en toe last van. Mijn moeder vond me dan in het midden van de nacht ergens in huis en bracht me weer naar bed. De volgende morgen kon ik me nooit iets herinneren.”



,,Op mijn twintigste werd ik op een morgen wakker en vertelde mijn toenmalige partner me dat hij me in het midden van de nacht in de hal had gevonden met mijn autosleutels in de hand, klaar om naar mijn werk te vertrekken”, gaat ze verder. ,,Ik was blijkbaar om 2 uur ’s nachts opgestaan, had gedoucht en me aangekleed, een lunchpakket gemaakt en ontbeten. Ik kon me er opnieuw niets van herinneren. Het maakte me angstig en ik voelde me verward.”