Drone filmt grote explosie bij sloop silo

In het Deense Aalborg is het dak van een silo ter ontploffing gebracht. Volgens het sloopbedrijf is dit de snelste en effectiefste manier om het dak te slopen. Op bijzondere dronebeelden valt te zien hoe dat verliep. De silo maakt plaats voor woonhuizen en kantoren.