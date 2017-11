En dan zie je ineens het gezicht van Trump in het oor van je hond...

De foto die Jade had gemaakt, was bedoeld voor de dierenarts. ,,Omdat beagles lange oren hebben en veel tijd besteden aan het besnuffelen van de grond, komt er vuil in de oren terecht", vertelt ze. ,,We hebben altijd goed schoongemaakt, maar kunnen dit natuurlijk maar in zekere mate doen."



Toen Chief door de jeuk en irritatie maar bleef schudden met zijn kop, maakte Jade een foto. Die stuurde ze ook naar een vriendin, die haar op Trumps gezicht wees. ,,Ik heb er zelf wel twintig keer naar gekeken, maar ik zweer dat ik er nooit Donald Trump in heb gezien", zegt ze.



Behandeling

Inmiddels is duidelijk dat Chief onder narcose moet, voor onderzoek aan zijn oren, vertelt Jade op een website. Daar wil ze geld inzamelen voor de behandeling van haar hond en zijn Trump-oor.



Chief is niet het enige dier dat met een bekend persoon vergeleken wordt. Op internet staan vaker voorbeelden van dieren die op beroemdheden lijken.