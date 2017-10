Ex-gedetineerde met 'erectie van 91 uur' klaagt gevangenis aan

Dustin Lance werd op 15 december vorig jaar vastgezet in de Pittsburg Country Jail in Oklahoma (VS), nadat hij was gearresteerd op verdenking van inbraak en illegaal vervoer van gevaarlijke stoffen. In het huis van bewaring kreeg hij al op de eerste dag van zijn detentie van een andere gevangene vermoedelijk een Viagrapil. Die nam hij voor de gein in, maar daarna ging het goed mis. Volgens Lance, zo staat in zijn aanklacht, had de tablet weliswaar de gewenste uitwerking, maar de extreme stijfheid van zijn geslacht hield veel langer dan bedoeld aan.



De geschrokken man vroeg cipiers om hulp, maar die weigerden hem in contact te brengen met verpleegkundigen of een arts in de gevangenis. In de officiële beschuldiging meldt Lance dat het personeel keihard moest lachen om zijn probleem. ,,Terwijl ik dringend hulp nodig had, werd mijn gênante probleem weggelachen. Ik werd bespot'', aldus de man die uiteindelijk pas ruim vier dagen later in zorgwekkende toestand naar een gezondheidscentrum werd gebracht. Omdat ze daar niks voor hem konden doen, werd hij naar een ziekenhuis gebracht. Daar constateerde een uroloog permanente schade aan het inwendige van zijn lid.