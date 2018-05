Gasten van Australisch restaurant gaan terreurmeeuwen te lijf

Video Student stript bij afstuderen na opmerking van docent over 'te korte' broek

10 mei Een studente in Amerika is onlangs uit de kleren gegaan bij de presentatie van haar scriptie. Ze deed dat uit woede over een opmerking van haar docent. Bij het oefenen van haar praatje droeg de jonge vrouw een korte broek, die volgens de professor een enorme afleiding zou zijn voor jongens. Uit protest verscheen de studente daarna in haar ondergoed voor de klas.