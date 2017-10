Gedetineerde man mag geen nier afstaan aan zijn doodzieke zoontje

AJ Dickerson (2) balanceert al maanden in het ziekenhuis van Atlanta op het randje van de dood, omdat zijn nieren niet meer werken. Het kind wordt steeds zieker en de enige manier om hem te redden is op korte termijn een niertransplantatie ondergaan. Zijn vader Anthony heeft een geschikte nier, maar het orgaan aan zijn zoontje afstaan is voorlopig niet aan de orde, zo melden Amerikaanse media.

De noodzakelijke operatie was al op 3 oktober gepland, maar de directie van het Emory Hospital in Atlanta heeft de ingreep minstens drie maanden uitgesteld. Het ziekenhuis wil eerst honderd procent zeker weten dat de vader, die al een tijd in de gevangenis zit wegens verboden wapenbezit, er gedurende het donatietraject niet vandoor gaat of zich zal misdragen ,,We hebben drie maanden nodig om samen met justitie te onderzoeken of de vader geen rare dingen zal doen'', zo staat in een officiële verklaring van het ziekenhuis.

IJzersterk

Carmellia Burgess, de moeder van het kind, heeft inmiddels woedend en verdrietig gereageerd op het uitstel van de ingreep. Volgens de vrouw ligt haar zoontje momenteel met een levensbedreigende infectie op de intensive care. ,,De geest van onze AJ is ijzersterk, maar zijn zieke lichaampje helaas niet. Als hij niet de nier van zijn vader niet krijgt, gaat hij zeker dood'', aldus de radeloze moeder. De vader heeft vanuit de gevangenis wanhopig gereageerd. ,,Het is toch te gek voor woorden dat mijn zoon de dupe wordt van fouten die ik heb gemaakt.''