Gezinnen in paniek na bijna levend begraven van hamster in winterslaap

Het berichtje veroorzaakte paniek bij mensen die vreesden dat ze hun hamster levend begraven hadden. ,,We hadden vorig jaar een kleine hamster en na een paar maanden vonden we hem op een ochtend dood in zijn hok”, klinkt het onder meer. ,,We hebben hem begraven. Ik vind het vreselijk om te denken dat hij misschien nog leefde, maar gewoon in een soort winterslaap was.” En iemand anders kon er zelfs niet van slapen: ,,Ik denk dat we Matthew misschien wel levend begraven hebben.”



Volgens dierenarts Klaver is het zeker mogelijk dat mensen per ongeluk hun slapende hamster begraven hebben. ,,Maar hoe weet je dat? Als een hamster niet stijf is, dan is hij niet dood. Een hamster blijft dan zacht." Zelf heeft hij nooit een hamster in winterslaap in zijn praktijk voorbij zien komen, maar krijgt hij wel regelmatig telefoontjes van hamsterbaasjes die zich zorgen maken. ,,Het is normaal gedrag voor deze tijd van het jaar." Lachend: ,,Stop hem niet in de magnetron, maar leg het diertje in een kartonnen doosje op de verwarming. Dan gaat zijn of haar temperatuur omhoog en wordt het dier weer actief."



Goodman heeft spijt dat ze ongerustheid veroorzaakte. ,,Ik ben er zeker van dat er niemand levend is begraven is”, aldus Goodman. ,,Sommigen zeiden zelfs dat ze hun troeteldier in de vuilnisbak hadden gegooid en vreesden dat het misschien levend naar een afvalverwerkingsbedrijf was gebracht. Ik wilde iedereen er gewoon bewust van maken dat je beter twee keer checkt als je denkt of je hamster wel echt dood is.”



Het is trouwens alleen de Syrische hamster (goudhamster) die gevoelig is voor winterslaap. Dwerghamsters hebben er voor zover bekend geen last van.