Hoe de man die geen druppel dronk toch steeds dronken werd

Een man die in de Amerikaanse staat North Carolina werd aangehouden voor rijden onder invloed, bleek maar liefst 0,2 procent alcohol in het bloed te hebben: zo’n 2,5 keer meer dan de toegelaten hoeveelheid en het equivalent van tien drankjes per uur. De man ontkende dat gedronken had, maar niemand wilde hem geloven. Tot onderzoekers in New York ontdekten dat zijn dronkenschap een andere oorzaak had.

De 46-jarige man weigerde om een ademtest af te leggen en werd daarom naar het ziekenhuis overgebracht. Een bloedonderzoek wees uit dat hij een hoog percentage alcohol in zijn bloed had, maar de man bleef ontkennen. Onderzoekers aan het Richmond University Medical Center in New York ontdekten uiteindelijk dat hij de waarheid sprak: bacteriën in zijn spijsverteringsstelsel bleken de koolhydraten uit zijn voeding om te zetten in alcohol.

De bevindingen van de onderzoekers werden toegelicht in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open Gastroenterology. De man, wiens identiteit niet werd meegedeeld, kampte met het ‘zelfbrouwsyndroom’ een zeldzame medische aandoening.



,,Deze patiënten hebben exact dezelfde implicaties als bij alcoholisme: de geur, de adem, de slaperigheid, ze lopen anders”, vertelt Fahad Malik, hoofdauteur van de studie. ,,Ze komen over als iemand die onder invloed is van alcohol, maar het enige verschil hier is dat deze patiënten behandeld kunnen worden met schimmeldodende medicatie.”

De aandoening werd veroorzaakt door een antibioticakuur, die de man had genomen nadat hij zijn duim verwondde. Zijn persoonlijkheid begon te veranderen, hij maakte depressieve periodes door, had cognitieve problemen, geheugenverlies en vertoonde agressief gedrag dat niet bij hem paste. ,,Hij kon niet functioneren en dat was voornamelijk na de maaltijd”, aldus Malik. Niemand wilde geloven dat hij niet onder invloed was. De man werd zelfs behandeld door een psychiater die hem antidepressiva en angstremmers voorschreef.

Gisten

Drie jaar later, nadat hij werd gearresteerd voor rijden onder invloed, kocht de tante van de man een ademtest om zijn alcoholniveau te meten. Ze had gehoord van een soortgelijk geval dat met succes was behandeld door een arts in Ohio en overtuigde hem om zich in hetzelfde centrum te laten onderzoeken.

Artsen ontdekten twee gistsoorten in zijn stoelgang, waaronder saccharomyces cerevisiae, een gist die vaak gebruikt wordt bij het brouwen van bier, maken van wijn en bakken.

De man kreeg de opdracht om zich te houden aan een koolhydratenvrij dieet in combinatie met supplementen. Aanvankelijk verdwenen zijn symptomen, maar na enkele weken staken ze weer de kop op.

Op een bepaald ogenblik was de man zo erg onder invloed dat hij viel en een hersenbloeding opliep. Ook in het ziekenhuis, waar hij tien dagen bleef om te herstellen, geloofde het medisch personeel niet dat hij geen alcohol had gedronken, zelfs al bleef hij dat hardnekkig ontkennen.

Online zelfhulpgroep

Uiteindelijk kwam de man via een online zelfhulpgroep in contact met de onderzoekers van het Richmond University Medical Center. Zij zijn ervan overtuigd dat de antibiotica die de man had genomen zijn darmflora hebben gewijzigd, waardoor er schimmels in zijn spijsverteringsstelsel begonnen te groeien.

De wetenschappers behandelden de man met schimmeldodende middelen en probiotica om zijn darmflora weer te normaliseren. Hij is inmiddels hersteld. ,,Ongeveer 1,5 jaar later vertoont hij nog steeds geen symptomen meer en heeft hij zijn oorsponkelijke levensstijl hervat, onder andere het eten van een normaal dieet, terwijl hij sporadisch een ademtest afneemt om zijn alcoholniveau te testen”, schrijven de auteurs in de studie.