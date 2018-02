Hotel ziet man met dochter (14) aan voor pedofiel en belt politie

,,We hebben een telefoontje gehad van het hotelpersoneel'', zei de agente volgens Pollard. ,,Ze denken dat je een pedofiel bent die jonge meisjes lokt.'' Vader en dochter werden van elkaar gescheiden en streng ondervraagd. ,,Ik legde uit dat ik Stephanies vader was'', vertelt Karl aan de Daily Star. ,,De agente moest haar talloze vragen stellen om dat te bewijzen.''



De politie merkte al snel dat er niets aan de hand was, maar het leed was al geleden. ,,Mijn dochter was in tranen'', zegt Pollard. ,,Ze was zo bang, ze dacht dat ik meegenomen zou worden. Dit is me nog nooit eerder overkomen.'' Hoewel het voorval inmiddels heeft kunnen bezinken, kan de man het nog steeds niet geloven. ,,Het was al een emotionele reis, maar dit maakte het zo veel erger. De ene minuut stond ik mijn tanden te poetsen, de volgende zeiden ze dat ik een pedofiel was.''