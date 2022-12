Izaak (23) bakt kaassoufflés met airfryer in de trein en gaat viraal: ‘Staat nergens dat het niet mag’

Helikopter­pi­loot voor Canadese rechter na landing voor ijstaart

Een piloot moet voor de rechter verschijnen omdat hij zijn helikopter in de Canadese plaats Tisdale landde zodat een passagier een ijstaart kon kopen. Op 31 juli landde de piloot - die niet bij naam genoemd wordt - op een lege parkeerplaats in de buurt van een supermarkt in het dorp met zo’n 3000 inwoners in de Canadese regio Saskatchewan.

12 augustus