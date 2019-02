Man verlost van twee kilo kiezels, flessendoppen en munten in zijn maag

Volgens dokter Pyong Wha Choi, zo schrijft hij in zijn rapportage, werd de patiënt uit de plaats Goyang ten noorden van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, binnengebracht met ernstige maagkrampen. Het medisch team besloot de man te onderzoeken, maar een duidelijke diagnose kon aanvankelijk niet worden gesteld. Vervolgens werd via een kijkbuis in de maag van de man gekeken. Daarbij kwamen, zo stelt Choi, ‘onbekende voorwerpen’ in de maag aan het licht. Die verwijderen met een kijkoperatie via de slokdarm bleek onmogelijk, omdat de opmerkelijke maaginhoud daarvoor te zwaar was. ,,Chirurgie was onvermijdelijk”, benadrukt Choi in de publicatie.

Tijdens een meer ingrijpende operatie onder narcose ontdekten de specialisten wat er allemaal in de maag van patiënt zat. Kiezelstenen van verschillende formaten, metalen moeren, plastic flessendoppen en een grote hoeveelheid wons : de munteenheid van Zuid-Korea. De zwakbegaafde patiënt werd na negen dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Hij is af van zijn klachten en wordt behandeld door psychologen om herhaling van zijn gevaarlijke eetpatroon te voorkomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de man de dingen at als hij last had van angstaanvallen. ,,Hij dacht dat hij vrolijker zou worden na het eten van de objecten. Hij werkte alles meestal naar binnen als hij onder invloed van drugs was.”

Specialist Pyong Wha Choi noemt de vondst van de ruim twee kilo en in totaal tientallen voorwerpen in de maag van de man ‘uniek’ en ‘extreem ongewoon’. ,,Dit is volgende mij de eerste keer in de geschiedenis dat iemand zo veel lichaamsvreemde dingen doorslikte”, aldus de arts. De Zuid-Koreaan had, zo valt te lezen in het American Journal of Medical Case Reports, de eerste jaren geen last van de kiezels en andere dingen in zijn maag. Choi: ,,Als dergelijke objecten via de slokdarm in de maag belanden en daar blijven ‘plakken’, kan dat in principe weinig kwaad. De psychiatrische patiënt had in eerste instantie ook nergens last van. Pas toen zijn opmerkelijke maaginhoud echt zwaar begon te worden, begon hij last te krijgen.”