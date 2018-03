Mauro (79) is de enige bewoner van een Italiaans droomeiland

De 79-jarige Mauro Morandi verruilde 29 jaar geleden zijn huis op het vasteland voor een hut op Budelli, een verlaten eiland in de La Maddalena-archipel voor de kust van Sardinië. Sinds enige tijd heeft hij een smartphone en via sociale media deelt hij sindsdien adembenemende foto's.

Tijdens een boottochtje in 1989 ontdekte Morandi een 'magisch' eiland. Het was liefde op het eerste gezicht. Toen de Italiaan hoorde dat de beheerder van het eiland er weg wilde, besloot hij zijn moderne leven voorgoed de rug toe te keren. Inmiddels leeft hij al 29 jaar alleen op het eilandje in de Middellandse Zee. Af en toe komt er een bezoeker langs die kijkt hoe het met de zeventiger gaat.

Morandi wordt dagelijks wakker met het geluid van de golven en een prachtig uitzicht. Hoewel het soms eenzaam is, wil Morandi voor geen geld ter wereld terugkeren naar zijn vroegere leven. Om de eenzaamheid een beetje te bestrijden, is de man actief op sociale media.

,,Ik was eerst egoïstisch en wilde al die schoonheid alleen voor mij'', vertelt Morandi. Daar is verandering in gekomen. Een bezoeker bracht een smartphone mee voor de man, die nu actief is op sociale media en alle pracht en praal van het Italiaanse eiland met iedereen wil delen. Zijn volgers zijn verbaasd door het idyllische landschap en het zonovergoten strand.

Aanvankelijk was er geen wifi op het verlaten eiland, maar op aandringen van de man zorgden de Italiaanse autoriteiten er toch voor dat hij onbeperkt foto's kan delen op Instagram, Facebook en Twitter. ,,Ik word wakker en neem foto's van de zonsopgang, dan eet ik iets. Daarna post ik de foto's online en beantwoord ik alle vragen van mijn nieuwe vrienden op Facebook.''

'Ik haat geweld'

Al op jonge leeftijd realiseerde de Italiaan zich dat hij wou ontsnappen aan het drukke bestaan. Leven in een maatschappij waar prestatiedruk dagelijkse kost is, is niets voor hem. ,,Ik was altijd een rebel, ook als kind'', aldus de zeventiger. ,,Op amper 9-jarige leeftijd liep ik voor het eerst thuis weg.''



Morandi voelde zich dan ook vaak een vreemde eend in de bijt. Zowel op school als thuis leek het alsof niemand hem écht begreep. Dat gevoel groeide naarmate hij ouder werd.



Lang hoefde hij niet na te denken om zijn leven in de jaren tachtig compleet om te gooien en al zijn bezittingen achter te laten. ,,Ik wilde niet langer leven in een maatschappij waarin geen rekening wordt gehouden met ieder individu en waar alles rond macht en geld draait'', vertelt hij aan CNN.

Vergane glorie

Het eiland Budelli kent een opmerkelijke geschiedenis. Budelli wordt vanwege zijn Spiaggia Rosa ofwel 'Roze Strand' beschouwd als een van de mooiste eilanden van de Maddalena-archipel. Voor vele toeristen was Budelli lange tijd een ideale vakantiebestemming. Tot de Italiaanse regering vond dat toeristen niet langer naar het eiland mochten reizen. Alleen zo kon de natuur beschermd worden. Wat ooit een toeristische plek was, veranderde in een bestemming waar vandaag nog slechts één mens rondwandelt.



Voor Morandi is de toekomst duidelijk. ,,Ik zal hier nooit weggaan en hoop dat ik hier zal sterven. Mijn wens is hier gecremeerd te worden en dat de wind mijn as zal meevoeren.''

