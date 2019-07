Menselijke ‘spiderman’ beklimt met blote handen wolkenkrabber Londen

Op ietwat onduidelijke beelden van de levensgevaarlijke klimpartij, die hooguit 50 minuten zou hebben geduurd, is te zien is dat de man zich aan kleine richels aan de buitenkant van het gebouw optrekt en ook dat geen sprake is van hulpmiddelen zoals kabels, touwen of zuignappen. Het was voor zover bekend de eerste keer dat iemand zonder hulp en dus met alleen spierkracht het gebouw met 95 verdiepingen heeft beklommen.



Vorig jaar werd een 56-jarige Fransman nog aangehouden toen hij op het punt stond The Shard op te gaan. Hij week vervolgens uit naar de minder hoge Heron Tower (230 meter) in de Britse hoofdstad. The Shard is overigens al wel gebruikt door parachutisten, zogenoemde basejumpers. Ze springen van het dak om korte tijd later hun valscherm te openen. Klimmers zoals die van vandaag worden free climbers genoemd.