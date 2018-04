'Mijn man vermoordde onze zonen en veranderde mijn leven in een nachtmerrie'

Het was een normaal gezin. Kathleen had de Britse Sanjeev leren kennen in Saoedi Arabië toen ze daar allebei werkten en was in 1997 een relatie met hem begonnen. Zij was verpleegster en hij werkte voor een bank. ,,Hij zag er goed uit, had donkere ogen en was een vriendelijke, rustige man”, vertelt ze aan de Britse krant The Sun.



In 2002 verhuisden ze naar Dublin en het jaar daarop trouwden ze. In 2003 werd hun oudste zoon geboren en toen hij 4 jaar was, verhuisden ze opnieuw: deze keer naar Ballinkillen, waar Kathleen was opgegroeid. Het daaropvolgende jaar werden ze de trotse ouders van een tweede zoon. ,,We hadden een normaal en gelukkig huwelijk en Sanjeev was een geweldige vader”, zegt Kathleen. ,,We vonden dat het onze kinderen ten goede zou komen als een van ons thuis zou blijven voor hen en beslisten dat Sanjeev dat zou zijn. Hij bracht hen elke dag naar school, coachte hun sportteam en ze waren gek op hem.”



Tot in maart 2013, want toen kwam een geheim aan het licht dat de man uiteindelijk van een perfecte huisvader in een koelbloedige moordenaar zou veranderen. Zelf ontdekte Kathleen het pas vier maanden later, via de plaatselijke pastoor. Sanjeev bleek ruim 56.000 euro verduisterd te hebben van het gemeenschapscentrum waar hij de penningmeester was. ,,Ik kon het niet geloven toen ik het hoorde”, vertelt Kathleen. ,,En dat hij het verborgen had gehouden. Ik voelde me boos, beschaamd en verraden. Dit was niet de Sanjeev die ik kende en graag zag.”